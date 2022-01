A Prefeitura de Betim informou que irá retomar a ação de remoção das 27 famílias que moram no Beco do Fagundes, no bairro Jardim Teresópolis. Neste sábado (8) a administração municipal conseguiu na Justiça um alvará que permite a retomada da demolição dos imóveis. A prefeitura não informou, no entanto, quando a demolição acontecerá.

Segundo a prefeitura, a prioridade é a preservação da vida das pessoas que ainda vivem na área de risco. “O território tem risco iminente de deslizamento e desabamento em consequência da instabilidade do solo sob as fortes chuvas que atingem toda a Região Metropolitana de Belo Horizonte”, afirmaram por meio de nota divulgada à imprensa.

Na última terça-feira (4), o juiz José Romualdo Duarte Mendes determinou a suspensão temporária da ordem de despejo. Em sua decisão, o magistrado concluiu que a Prefeitura de Betim não apresentou os laudos de vistoria prévia da avaliação econômica dos imóveis e de eventuais bens móveis que os moradores tenham nas residências. Além disso, ele ressaltou a importância de um “diálogo conciliatório" entre todas as partes envolvidas, “a fim que a desocupação ocorra de maneira humanitária e com o máximo de redução de danos”.

A retirada das famílias e a derrubada dos imóveis ocorre em cumprimento de outra medida judicial anterior, que foi baseada em laudos da Defesa Civil que classificam o local como de alto risco geológico.

Ainda de acordo com a administração municipal de Betim, a região, conhecida como Beco dos Fagundes, possui extensão de cerca de 14,2 mil m². E, além dos imóveis das 27 famílias, outras 75 casas e dois prédios que estão desocupados também deverão demolidos.

Para aqueles que ainda vivem no local, a prefeitura oferece duas possibilidades: a inclusão no programa de Aluguel Social ou a imediata mudança para casas populares construídas pela gestão. Nesta terça-feira, muitas famílias deixaram o local.

