Um casal morreu e três pessoas ficaram feridas, dentre elas duas crianças, em uma batida entre um carro de passeio e um caminhão, na noite desse domingo (10), na BR-135, em Montes Claros, no Norte de Minas. Quatro das vítimas eram ocupantes do automóvel, conduzido por um homem inabilitado.

Segundo a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, chovia muito na hora do acidente. O motorista do veículo de carga, de 28 anos, disse que seguia no sentido Bocaiúva-Montes Claros quando viu um carro no sentido oposto, sem controle da direção. Ele disse que tentou desviar o caminhão carregado de concreto, mas não conseguiu.

O carro da família bateu na lateral do veículo e foi jogado para a lateral da pista. O condutor, também de 28, e a esposa dele, de 30, morreram no local. Os filhos do casal, de 2 e 3 anos, foram resgatados e encaminhados para o hospital.

De acordo com a PM, o homem não tinha carteira de habilitação e não poderia guiar o veículo.

O condutor do caminhão, mesmo consciente, foi levado com ferimentos graves para o pronto-socorro de Montes Claros. O paciente não corre risco de morte.

A carga de concreto ficou espalhada pela pista, que precisou ser interditada por 40 minutos.

Leia mais:

Transmissão da Covid-19 dá um salto e se aproxima do nível de alerta em BH

Restaurante da UFMG reabre as portas nesta quarta; local estava fechado desde o início da pandemia