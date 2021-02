Um homem de 48 anos morreu, nessa sexta-feira (19), após uma briga em uma espeteria no bairro Bom Retiro, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar ele foi assassinado com um tiro na cabeça.

De acordo com o Boletim de Ocorrências, por volta das 21h, o dono do estabelecimento comercial pediu que os clientes deixassem o local pois precisava fechar a loja. Do lado de fora, um casal se envolveu em uma briga que, segundo testemunhas, teria sido motivada pelo homem achar que as pessoas estavam “olhando” para a companheira.

A mulher tentou agredir um adolescente, mas o tio dele acabou intervindo na discussão. Ela, então, sacou uma arma e ameaçou as pessoas que estavam na espeteria. Para tentar desarmá-la, a vítima deu um tapa na mão da moça.

Nervoso, o autor sacou uma pistola e tentou intimidar quem estava por perto. Novamente, a vítima tentou tomar a arma. No entanto, após uma luta corporal, ele foi baleado na cabeça.

Conforme a PM, o corpo do homem foi encontrado em um lote vago próximo ao comércio. A dupla de suspeitos fugiu em uma moto. O autor do disparo, de 39 anos, foi identificado por uma câmera de segurança, mas não foi localizado.

A perícia foi acionada e compareceu ao local do crime. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Betim. A polícia segue à procura do casal.

