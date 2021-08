Montes Claros, no Norte de Minas, pode ter um caso de transmissão comunitária pela variante Delta do coronavírus. Um homem de 30 anos teve a contaminação pela cepa confirmada mesmo sem histórico de viagem recente. As informações são da prefeitura do município.

O morador tomou a primeira dose da vacina em 11 de julho e teve o início dos sintomas três depois. No dia 20, foi feita a coleta para o exame de Covid, com a confirmação para a variante detectada na última segunda-feira (9). Assim como o homem, familiares e pessoas próximas a ele também não viajaram recentemente.

O paciente teve sintomas leves, cumpriu isolamento e, de acordo com a administração municipal, já está curado da doença. A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) ainda não se pronunciou sobre o caso.

Flexibilização adiada

Em nota, a Prefeitura de Montes Claros informou que flexibilizaria algumas atividades em breve, mas que, diante da nova ameaça de variante, decidiu aguardar “um pouco mais” a movimentação dos números da doença.

O comunicado também reafirma a necessidade dos cuidados e medidas de proteção contra a o vírus, como uso de máscara, higienização e distanciamento social, evitando aglomerações. “A Prefeitura já tomou as medidas necessárias para o enfrentamento da atual situação”.

Variante em Minas

A linhagem foi detectada na Índia em 2020 e apontada como responsável por uma onda de casos e mortes por lá. A cepa é considerada mais transmissível. Em Minas, 11 notificações da cepa foram detectadas até o momento.

As últimas sete foram registradas nessa terça-feira (10), após análises da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Os exames analisados indicam confirmação da mutação nas regionais de Saúde Belo Horizonte (1), Unaí (2) e Manhuaçu (3), além do registro em Montes Claros. Os demais municípios ainda não foram divulgados.

Os quatro primeiros casos, já confirmados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), são de Belo Horizonte – dois adolescentes que voltaram do Reino Unido –, Juiz de Fora, na Zona da Mata, e de Virginópolis, no Vale do Rio Doce.

