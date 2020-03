O número de casos confirmados para o coronavírus em Belo Horizonte subiu para 10 nesta quarta-feira (18). Até essa terça, o número estava em cinco casos. Em Minas, as notificações positivas chegaram a 19 e os casos sob investigação somam 703. Outros 88 pessoas foram testadas e seus quadros clínicos foram descartados para a doença Covid-19.

Os dados são do mais recente boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), que parou de individualizar os casos e, portanto, interrompeu o fornecimento de dados sobre o contexto em que a enfermidade foi adquirida e as idades dos pacientes. Conforme a secretaria, porém, os 10 casos em BH são de contágio comunitário - ou seja, quando não se sabe de quem se pegou a doença.

Além da capital, Juiz de Fora, na Zona da Mata, completa a lista, com dois casos. Em seguida, há uma pessoa contaminada em cada uma das seguintes cidades: Coronel Fabriciano, no Vale do Rio Doce; Divinópolis, no Centro-Oeste; Ipatinga, no Vale do Aço; Nova Lima, na Região Metropolitana de BH; Patrocínio, no Alto Paranaíba; Sete Lagoas, na região Central; e Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Mapa de casos suspeitos. Clique na imagem para ampliá-la

Perfil dos pacientes em Minas

De acordo com a SES, 68,4% dos casos confirmados para a Covid-19 são de pacientes homens (13 pessoas). As mulheres são 6 - o que representa 31,6% dos quadros positivos para o coronavírus. Veja outros dados, divulgados nesta quarta-feira (18), sobre o perfil dos pacientes com a doença, no Estado:

47,4% têm entre 31 e 40 anos de idade;

21,1% têm entre 41 e 50 anos de idade;

15,8% têm entre 21 e 30 anos de idade;

52,6% dos casos em Minas estão em Belo Horizonte;

21,1% dos casos em Minas viajaram para os EUA;

10,5% viajaram para a Itália;

5,3% viajaram para Israel;

5,3% viajaram para a Áustria.

Notificações em Minas

O número de cidades com casos notificados para coronavírus chegou a 96 nesta quarta-feira (18). Ao todo, em todo o Estado, são 810. Desses, 703 estão em investigação, 19 estão confirmados e 88 foram descartados.

Entre as cidades com o maior número de casos suspeitos, estão: Belo Horizonte, com 266 pessoas em investigação; Contagem, na Grande BH (44 casos); Uberlândia, no Triângulo (36); Ipatinga, no Vale do Aço (25); Divinópolis, no Centro-Oeste e Nova Lima, na Grande BH, com 19 casos cada cidade.

A lista completa de municípios com casos suspeitos pode ser vista aqui.

