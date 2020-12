Após registrar, no sábado (5), a maior quantidade de casos confirmados em 24 horas desde 26 de junho, Minas Gerais teve um leve recuo nas estatísticas da Covid-19 no intervalo de um dia.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) neste domingo (6), 3.011 novas notificações da doença foram atestadas no mesmo período. O número se aproxima do registrado em 1º de dezembro - 3.320 confirmações em 24 horas. Depois disso, as taxas diárias da doença explodiram no Estado: 4.500 (dia 2), 4.635 (dia 3), 4.291 (dia 4) e 5.223 (dia 5).

Ao todo, o Estado tem 441.315 casos confirmados do novo coronavírus e 10.336 mortes em decorrência da doença - 53 confirmados em 24 horas.

Leia mais:

Com mais de 5 mil casos, Minas registra maior número de infectados por Covid em 24 horas desde junho

Pandemia: Brasil tem 6,57 milhões de casos e 176,6 mil mortes por Covid-19