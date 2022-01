Nos primeiros cinco dias úteis do ano, 23.556 casos de Covid-19 foram registrados em Minas Gerais. Apenas no boletim epidemiológico desta sexta-feira (7), foram 10.982 notificações confirmadas, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

O dado é parecido aos números registrados no período de pico da doença no território mineiro, entre abril e junho do ano passado. E quando comparamos aos números da última semana de 2021, a diferença chama ainda mais atenção.

De 27 a 31 de dezembro, foram 5.290 casos. A somatória de casos entre 3 e 7 de janeiro (1º e 2 não houve divulgação) representa um aumento de mais de 345% em um período de uma semana.

O avanço de forma tão acelerada, segundo especialistas já ouvidos pelo Hoje em Dia, pode estar relacionado a circulação da nova variante Ômicron do coronavírus aliado às aglomerações registradas com as festas de fim de ano.

Em coletiva de imprensa realizada na tarde dessa quinta (6), o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, lembrou sobre os cuidados que devem ser tomados como forma de barrar o avanço do coronavírus, como uso de máscara, higienização constante das mãos e distanciamento, além da aplicação da dose de reforço da vacina contra a doença.

