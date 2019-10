O número de casos de sarampo está maior em Minas Gerais: são 41, sete a mais do que foi anunciado no último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, há uma semana, quando foram registrados 34 casos.

Segundo a SES-MG, quatro desses 41 casos ocorreram no primeiro trimestre e a cadeia de transmissão foi contida. A partir de junho de 2019, o número de casos suspeitos aumentou, totalizando mais 37 casos confirmados. No período foram registradas ainda 1.420 notificações provenientes de 215 municípios no Estado, sendo descartadas 733 (51,6%) e ainda em investigação 650 (45,8%).

A faixa etária de 20 a 29 tem o maior número de casos. Já as cidades com mais registros são Uberlândia (9), Belo Horizonte (8), Ribeirão das Neves (5) e Juiz de Fora (5).

A maioria dos casos confirmados está relacionada à importação do vírus de doentes que estiveram em São Paulo ou por contato direto com quatro doentes paulistas provenientes das cidades de São Paulo (1), Jundiaí-SP (1) São Bernardo do Campo-SP (1) e Araras-SP (1). A exceção desse vínculo foi para os casos das cidades de Betim, Ribeirão das Neves, Unaí, onde não foram identificadas as origens de contato dos doentes.

Campanha

Começou nessa segunda-feira (7) a Campanha Nacional de Vacinação contra o sarampo. De acordo com Ministério da Saúde, a ação é destinada a dois grupos de pessoas. O primeiro grupo é formado por crianças de seis meses a menores de 5 anos, cuja a vacinação vai até 25 de outubro. O segundo grupo é formado por aqueles com faixa etária de 20 a 29 anos e que não estão com a caderneta de imunização em dia. Esta fase está prevista para iniciar no dia 18 de novembro.

A meta é vacinar 2,6 milhões de crianças na faixa prioritária e 13,6 milhões adultos. Para isso, a pasta garantiu a maior compra de vacinas contra o sarampo dos últimos 10 anos. Ao todo, 60,2 milhões de doses da tríplice viral foram adquiridas para garantir o combate à doença nos municípios.

Cobertura vacinal

Segundo a SES-MG, no Estado, a cobertura vacinal das vacinas tríplice viral e tetraviral em menores de 5 anos de idade, com uma dose, está em 89,49%. A faixa de idade com maior cobertura é a de 2 anos de idade, com 96,73%, e a menor é a de crianças com menos de 1 ano de idade, com 41,77%.

Já a cobertura vacinal de crianças com duas doses está em 73,80%. A etária com maior cobertura é a de 4 anos de idade, com 87,35%, e a menor é a de crianças com 1 ano de idade, com 61,28%.

A doença

O sarampo é uma doença viral, infecciosa aguda, grave, transmissível, altamente contagiosa e comum na infância. Começa com febre, exantema (manchas avermelhadas que se distribuem de forma homogênea pelo corpo, com direção cabeça-membros), sintomas respiratórios e oculares. No quadro clínico clássico também podem ocorrer tosse, rinorréia (rinite aguda), conjuntivite (olhos avermelhados), fotofobia (aversão à luz) e manchas de koplik (pequenos pontos esbranquiçados presentes na mucosa oral).

A transmissão ocorre de pessoa a pessoa por meio de secreções presentes na fala, tosse, espirros ou até mesmo respiração. Na presença de pessoas não imunizadas ou que nunca apresentaram sarampo, a doença pode manter-se em níveis endêmicos.

A prevenção se dá por meio da vacina.

Quem deve se vacinar contra o sarampo?

Dose zero: Devido ao aumento de casos de sarampo em alguns estados, todas as crianças de 6 meses a menores de 1 ano devem ser vacinadas (dose extra).

Primeira dose: Crianças que completarem 12 meses (1 ano).

Segunda dose: Aos 15 meses de idade, última dose por toda a vida.

Adulto deve se vacinar contra o sarampo?

Se você tem entre 1 e 29 anos e recebeu apenas uma dose, recomenda-se completar o esquema vacinal com a segunda dose da vacina.

Quem comprova as duas doses da vacina do sarampo não precisa se vacinar novamente.

Não tomou nenhuma dose, perdeu o cartão ou não se lembra?

De 1 a 29 anos - São necessárias duas doses.

De 30 a 49 anos - Apenas uma dose.

A vacina é contraindicada durante a gestação pois são produzidas com o vírus do sarampo vivo, apesar de atenuado.

