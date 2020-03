O Ministério da Saúde atualizou nesta segunda-feira (2) a situação do coronavírus em todo o Brasil. De acordo com a pasta, Minas Gerais tem 48 casos suspeitos da doença, que já matou mais de 3 mil pessoas em todo o mundo. No levantamento anterior, divulgado no dia 28, o Estado tinha 17 casos suspeitos de infecção pelo COVID-19 - nome dado à enfermidade. Até o momento, não há confirmação da doença em Minas.

No Brasil, conforme o Ministério da Saúde, há 433 casos em investigação. O número representa aumento de 71% desde o último levantamento. No domingo (1º), eram 252 casos. Contudo, não houve alteração dos casos confirmados, que se mantêm em dois. As duas vítimas que atestaram positivo para o coronavírus são moradoras de São Paulo e estiveram recentemente na Itália.

São Paulo, inclusive, lidera o número de casos suspeitos, com 163 investigações. Rio Grande do Sul, com 73 casos sob análise, aparece na sequência.

Clique aqui e saiba como se proteger do coronavírus

De acordo com o balanço do Ministério, somente quatro estados não têm suspeitas de infecção pelo coronavírus. São eles: Tocantins, Amapá, Roraima e Acre.

Em nota, a Secretaria de Estadol de Saúde (SES) informou que Minas Gerais está tomando todas as medidas necessárias para contenção do vírus. Além disso, a pasta determinou que todos os pacientes que apresentarem sintomas respiratórios e que em até 14 dias antes tenham histórico de viagem para área de transmissão, ou que tenham tido contato próximo com caso suspeito ou confirmado da doença, devem ser notificados em no máximo 24 horas.

Desde o surgimento da doença, a SES foi notificada de quatro casos suspeitos, sendo que dois foram descartados.

