Em apenas uma semana, casos suspeitos de sarampo saltaram mais de 40% em Minas, passando de 55 para 78. Quatro pessoas já foram diagnosticadas com a doença, mas o número pode mais que dobrar. Outros cinco registros “muito provavelmente” serão confirmados, conforme boletim divulgado nesta sexta-feira pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

O aumento das notificações, o fechamento de postos municipais e a recente morte de um morador de São Paulo reforçam o alerta para a necessidade de blindagem contra a enfermidade, altamente contagiosa, e que pode matar. A principal proteção é a vacinação, que segue abaixo da meta no Estado. O índice preconizado é 95%, mas apenas 41% dos mineiros receberam a imunização.

O Ministério da Saúde enviou reforço de doses para as cidades com mais de 100 mil habitantes. Em Confins, na região metropolitana, um posto volante vai funcionar nos próximos 15 dias, onde os viajantes poderão receber a vacina.

“Há uma preocupação, pois, depois da morte em São Paulo, o bloqueio precisa ser maior”, afirmou a diretora de Vigilância de Agravos Transmissíveis da SES-MG, Janaina Fonseca Almeida.

Há quem defenda esforço conjunto em várias frentes. Para Tânia Maria Maciel, da Sociedade Mineira de Infectologia, o aeroporto é pouco, caso o Estado queira aumentar potencialmente a cobertura vacinal. “A proximidade com São Paulo e Rio, associada à baixa imunização da população, exige medidas mais eficazes. Salas de vacinação em escolas e empresas, assim como rodoviárias e estações de metrô, também podem ser utilizadas”. Segundo ela, todas as pessoas com menos de 50 anos devem procurar o posto de saúde e conferir a caderneta de imunização.

Em BH, nove centros de saúde (oito unidades básicas e uma de Pronto Atendimento) já foram fechados após pacientes apresentarem sintomas da doença. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde diz que todos os postos estão abastecidos e que tem feito campanhas com agentes de saúde estimulando a aplicação das doses.

O sarampo tem taxa de transmissão alta. O contágio acontece pelo ar. Basta uma pessoa com o vírus para que toda uma vizinhança, e conjunto de pessoas que tenham tido contato com ela, estejam expostas ao vírus. A doença pode parecer simples, mas não é. São necessárias as duas doses e, por isso, o ideal seria que todos fossem aos postos conferir a vacinação. Não falta vacina, falta esforço” (Alexandre Moura, infectologista do Hospital Eduardo de Menezes)

