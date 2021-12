No próximo domingo, às 10h30, a Catedral Cristo Rei, localizada no bairro Juliana, região Norte de Belo Horizonte, recebe missa em comemoração dos 124 anos da capital mineira.

Celebrada pelo arcebispo de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo, o evento, que reúne fiéis e autoridades, terá também a bênção do Presépio da Catedral, feito de material reciclável.

Durante a celebração, músicos da Polícia Militar apresentarão uma Cantata de Natal.

A Catedral

Projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, a Catedral Cristo Rei teve seus primeiros traços definidos em 2006. Após sete anos de estudos para a execução do projeto, em 2013, começaram as obras de terraplanagem e fundação.

No mesmo ano, mesmo em construção, o canteiro de obras recebeu as primeiras peregrinações de fiéis. Em novembro de 2018, durante a Festa de Cristo Rei, dom Walmor, que também é presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, celebrou a primeira missa da Catedral, em um dos espaços que ficará sob o templo, com um público de mil fiéis.

Leia Mais:

Kalil volta a tratar danos causados por chuvas como questão de longo prazo em BH

Clientes da Caixa podem regularizar dívidas em atraso até 30 de dezembro

Leilão do 5G foi maior certame de radiofrequência da América Latina, diz ministro