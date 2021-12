Apesar da liminar que determina escala mínima de trabalho, os metroviários de Belo Horizonte estão de braços cruzados desde às 0h desta quinta-feira (23). Nenhum trem está circulando na capital mineira e em Contagem, na Grande BH, nesta manhã. Diante deste cenário, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou, por meio de nota, que irá “tomar providências legais”.

Ainda segundo a empresa, ações internas serão adotadas para apurar a ação de empregados que “não se apresentaram aos seus postos de trabaho”, conforme determinado por liminar assinada pelo o desembargador de plantão, Fernando Luiz Gonçalves Rios Netos.

A decisão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-MG) estabelecia a manutenção de parte da operação do transporte durante a greve dos metroviários. Conforme o texto, as viagens deveriam ocorrer em horários de pico, das 5h30 às 10h, no período da manhã, e das 16h30 às 20h, no período da noite.

Nos dias 24 e 31 de dezembro, véspera de Natal e Ano Novo, a determinação é que o horário da operação seja das 5h30 às 10h e das 16h30 às 23h. “Com 100% dos trens operando nos intervalos mencionados, o resultado da decisão determinou a continuidade dos serviços de manutenção e segurança para atendimento da população, este último sem qualquer interrupção”, informou.

A multa pelo descumprimento é de R$ 30 mil. No entanto, o Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais (Sindimetro-MG) diz que até às 21h de quarta-feira (22) não foi notificado da decisão judicial. Com isso, o cenário nesta quinta é de paralisação total das atividades e estações fechadas.

Leia mais:

Sem metrô, ônibus do MOVE se tornam alternativas para quem precisa sair de casa nesta quinta em BH

Usuários buscam alternativas para driblar a greve do metrô de BH

Metroviários não cumprem escala mínima e todas as estações estão fechadas em BH nesta quinta