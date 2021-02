O processo seletivo para o ensino técnico no Cefet Minas ocorrerá por meio de análise do histórico escolar dos alunos em 2021. A mudança, divulgada pela Comissão Permanente do Vestibular (Copeve), ocorre devido à pandemia de Covid-19.

De acordo com a instituição, as inscrições estão previstas para terem início a partir do próximo mês e serão ofertadas 2.218 vagas distribuídas pelos 11 campi do Cefet.

Ainda não há edital publicado com as regras do método de seleção. O documento, segundo a Copeve, deverá ser divulgado "em breve" neste link.

Conforme o Cefet, a decisão de selecionar os candidatos por meio de análise do percurso formativo foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros do Conselho de Educação Profissional e Tecnológica (CEPT).

Além disso, nos próximos dias, a mudança será avaliada e passará pela aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE).

Leia mais:

Reajuste final nos planos de saúde beira os 50%, dependendo do contrato

Montes Claros começa hoje a imunizar pessoas maiores de 90 anos: em casa ou drive-thru

Governo de Minas divulga orientações para conter o avanço da Covid durante o Carnaval