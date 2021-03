Uma cegonheira com 11 veículos tombou, na madrugada desta segunda-feira (15), e interditou um trecho da BR-381, na altura do KM 915, em Camanducaia, na região Sul de Minas Gerais. Parte da via, no sentido São Paulo, foi totalmente bloqueada devido ao acidente. Uma das faixas, a da direita, foi liberada nesta manhã. Há nove quilômetros de retenção no local.

Segundo a concessionária que administra a rodovia, a Arteris Fernão Dias, a pista foi fechada para a retirada dos veículos e destombamento da cegonheira. O acidente foi registrado antes de 1h.

Até as 8h, a faixa da esquerda e o acostamento ainda estavam interditados. Não há informações sobre feridos.

⚠️Atualização:



A faixa esquerda e acostamento permanecem interditados no km 915, em Camanducaia, no sentido São Paulo, devido acidente



Tráfego segue pela faixa direita e há 9 quilômetros de retenção



Equipes atuam no local para liberação total da via https://t.co/1K0aUtwdg8 — Arteris Fernão Dias (@Arteris_AFD) March 15, 2021

