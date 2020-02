A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) abriu na tarde desta sexta-feira (28) parte das comportas da Usina Hidrelétrica Três Marias, no Rio São Francisco, na região Central de Minas. A decisão foi tomada devido às fortes chuvas registradas durante o Carnaval e previstas para toda a primeira quinzena de março. A operação deve ser mantida por 15 dias.

Segundo a companhia, o vertimento é uma precaução para evitar o limite de armazenamento da hidrelétrica, quando seria preciso retirar toda a água recebida pelo reservatório, causando transtornos e inundações para as comunidades ribeirinhas.

Desde 18 de fevereiro, antes do período do Carnaval, a vazão da usina já vinha sendo aumentada gradualmente através da geração de energia. Atualmente, o reservatório apresenta um armazenamento de 88,6%. "Nesta sexta-feira, o vertimento máximo pelas comportas será de 840 m³/s, que, somado à vazão que passa pelas máquinas de geração, totaliza cerca de 1.500 m³/s. Historicamente, tal vazão nunca causou nenhum problema de inundação para as regiões a jusante da Usina Três Marias", afirma a companhia.

De acordo com a Cemig, as previsões serão atualizadas diariamente para avaliar a necessidade de novas aberturas de comportas ao longo das chuvas no início de março. "Se forem necessárias, novas informações serão divulgadas, de forma a permitir a antecipação de medidas para tentar evitar possíveis problemas causados por inundações localizadas".

O último período chuvoso que obrigou a abertura do vertedouro da Usina Três Marias foi há mais de oito anos, em janeiro de 2012, segundo a Cemig.

(*Com Cemig)



