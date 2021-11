Cemitérios em Belo Horizonte, além de Betim e Contagem, na Grande BH, estarão abertos para receber visitações durante o Dia de Finados, nesta terça-feira (2). Cada prefeitura publicou medidas específicas para circulação e cerimônias na data em cada local.

Na capital, os cemitérios municipais funcionam normalmente das 7h às 17h30, sem necessidade de agendamento. Missas e celebrações na data seguem suspensas pela prefeitura, e não serão realizadas dentro dos cemitérios. A Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB) ainda recomendou que "as famílias levem suas próprias flores – somente são permitidas as naturais (não haverá venda no local) – e garrafinha, pois os bebedouros estarão operando apenas na função de reabastecimento, sem consumo direto no equipamento".

Durante toda a permanência no cemitério, que não terá tempo determinado, as medidas de saúde e segurança serão mantidas, incluindo a obrigatoriedade do uso de máscara, de álcool em gel e distanciamento mínimo de dois metros.

Em Betim, na região metropolitana, a portaria divulgada pela prefeitura indica que os estabelecimentos públicos e privados vão funcionar das 8h às 16h, e cada um determinou limite máximo de visitantes, que serão controlados pela entrega de fichas.

Já em Contagem, também na Grande BH, os cemitérios funcionam das 8h às 17h. Todos deverão respeitar distanciamento de 1 m², e não haverá celebrações dentro dos locais. Também haverá controle de pessoas nas entradas e será necessário medir a temperatura de todos os visitantes.

Em todos os casos, seguem as orientações gerais em relação à pandemia da Covid-19. O uso de máscara é obrigatório em todos os cemitérios, assim como a disponibilização de álcool em gel.

Leia mais:

BH vacina público de 29 e 26 anos com segunda dose contra Covid-19 nesta segunda; veja locais

Cruzamento de amostras de DNA dos 26 mortos em Varginha poderá indicar participação em outros crimes