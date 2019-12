Realizado há 25 anos em Belo Horizonte, o tradicional Almoço de Natal do Restaurante Popular I conta este ano com 4,5 mil refeições especiais, oferecidas à população carente.

O cardápio é preparado com carinho por cerca de 180 voluntários. Nesta edição, o prato principal será o frango assado ao molho de maçã com cebola caramelizada, arroz com alho, tutu de feijão, maionese de legumes e salada verão (alface, agrião, repolho roxo, rúcula e tomate). Para beber, será servido suco de manga. E como sobremesa, os voluntários vão preparar abacaxi com hortelã.

As refeições serão servidas a partir de 11h da manhã e vão até as14h. Durante esse período, os convidados ainda poderão se distrair com a música ao vivo, preparada para a ocasião. E as crianças recebem das mãos do Papai Noel os presentes arrecadados durante todo mês de dezembro, por meio de doações.

Serviço:

Almoço de Natal

Dia: 25 de dezembro

Local: Restaurante Popular I - Avenida do Contorno, 11.484 / Centro

Horário: Das 11h às 14h

* Fonte: PBH