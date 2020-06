Manifestantes se concentraram na Praça da Bandeira, no bairro Mangabeiras, neste domingo (7), em protesto contra o rascismo, fascismo e o governo de Jair Bolsonaro. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 900 marcharam pela avenida Afonso Pena, em sentido ao hipercentro de Belo Horizonte. Atendendo a recomendações de autoridades de saúde, os manifestantes usavam máscaras.

Com gritos de protesto contra movimentos fascistas, o cortejo reuniu representantes de entidades sociais, partidos de oposição ao governo federal, torcidas de Atlético e Cruzeiro, assim como profissionais da saúde, que mais cedo, se concentraram na Praça da Estação, reivindicando auxílio à categoria, que acumula quase 130 mortos, nas ações de combate à doença.

A marcha seguiu pacífica, sem incidentes ou confrontos com apoiadores do presidente - esta semana, Bolsonaro fez uma apelo para que seus seguidores não saíssem às ruas neste domingo.

Às 14h, os manifestantes chegaram à Praça 7, local escolhido para o o fim do protesto. Perto do obelisco, vários manifestantes se deitaram no chão, simbolizando as muitas vidas perdidas por causa do racismo estrutural. O ato de se deitar ao chão passou a ser realizado em protestos de diversas partes do mundo, a exemplo das manifestações realizadas desde o fim de maio nos Estados Unidos, motivadas pela morte do segurança negro George Floyd por um policial branco.