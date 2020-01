Trinta e três mil garrafas dos lotes L1 1348 e L2 1348 da Belorizontina foram produzidas, segundo a própria da Backer. As cervejas, no entanto, não foram vendidas apenas no bairro Buritis, na zona Oeste da capital. As bebidas também foram distribuidas na Grande BH, em Ouro Preto (região Central), Tiradentes (Campo das Vertentes) e cidades do Centro-Oeste mineiro, além de São Paulo, Espírito Santo e Distrito Federal.

De acordo com perícia da Polícia Civil, rótulos dessa linha de fabricação foram contaminados com a substância tóxica dietilenoglicol.

Nesta sexta-feira, a fabricante convocou uma coletiva para tratar do caso. Diretora de marketing da marca, Paula Lebbos, fez ressalvas. “Isso não significa que as 33 mil estão contaminadas”, explicou a gerente. Mesmo assim, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento do produto em todo o país.

Outra medida tomada também nesta sexta foi a interdição da fábrica, no bairro Olhos D’água, na região Oeste de BH, pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa). A gerente da Backer afirmou que a marca já havia tomado a decisão de encerrar a produção neste sábado (11), para uma investigação própria. "Convocamos parceiros que são fornecedores de maquinários e equipamentos para poder fazer testes para tentar dar informação e esclarecer os fatos para o nosso cliente", disse Paula Lebbos.