A chuva tomou conta de várias regiões de Belo Horizonte na noite desta quarta-feira (29). A capital está sob alerta de precipitação até às 8h desta quinta (30), de acordo com comunicado feito pela Defesa Civil da capital. A previsão é de até 20 mm de chuva nesse período na cidade.

O alerta também cita a possibilidade de raios e rajadas de vento em torno de 45 km/h. Na segunda (27), moradores da região metropolitana ficaram desabrigados e tiveram as casas danificadas pela força da chuva e do vento.

No começo da noite desta segunda, as regiões Nordeste e Oeste foram as mais afetadas, segundo a Defesa Civil. Ambas tiveram registro médio de quase 5 mm em apenas cinco minutos de precipitação, conforme balanço. As regionais Venda Nova e Barreiro registram chuva moderada, enquanto o Centro-Sul e o Leste apresentam poucas ocorrências.

Com a chance de novos temporais, o órgão fez ainda uma série de recomendações para a população, dentre elas:

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores

Atenção especial para áreas de encostas e morros

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199)

19h46 - Possibilidade de chuva (até 20 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 45 km/h, até 8h de quinta-feira (30).@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/l4xs2Y15Gq — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) September 29, 2021

