As chuvas que atingiram a Região Metropolitana de Belo Horizonte no começo da noite desta segunda-feira (27) já causaram estragos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, há registro de danos em telhados, casas totalmente destruídas e moradores desabrigados.

Na capital, a Defesa Civil confirma que não houve registro de ocorrências desse tipo.

Ribeirão das Neves

No bairro Neviana, em Ribeirão das Neves, parte do telhado de uma casa cedeu, deixando os cinco moradores desabrigados. Segundo a corporação, eles precisaram se refugiar debaixo das camas antes do resgate.

Duas pessoas foram conduzidas ao hospital por hipotermia. Outras casas na região também foram prejudicas, após o relato de granizo na cidade. Os militares seguem no local para orientação dos moradores, especialmente os mais vulneráveis, como os idosos.

Betim

Em Betim, parte do muro de uma casa desabou na Vila Presidente Kenedy. Não houve vítimas, mas a parte caída está se apoiando na estrutura da casa, o que a deixou em risco.

Já no bairro Parque do Cedro, telhas de uma casa foram levadas pelos efeitos do vento e da chuva, também sem fazer vítimas.

O Corpo de Bombeiros afirma que há casos de queda de árvore na cidade, mas sem grandes riscos à população ou ao sistema de energia.

Contagem

Em Contagem, uma casa de dois andares desabou no bairro Nova Contagem. O imóvel fica ao lado de um supermercado, e até o fechamento dessa reportagem não havia informações sobre vítimas ou possíveis danos à estrutura vizinha.

No bairro Icaivera, os militares foram acionados para o risco de inundação em pelo menos uma casa. Segundo os Bombeiros, o fluxo de escoamento da água parece ter sido prejudicado nas bocas de lobo, o que teria provocado o entupimento. Durante a noite, os militares ainda seguiam no local para ajudar os moradores a saírem de casa.

