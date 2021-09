A região Centro-Sul de Belo Horizonte foi a mais atingida pelas chuvas desta segunda-feira (27). De acordo com a Defesa Civil da capital, foram 6,3 mm entre 17h e 19h. Por outro lado, as regionais Nordeste e Norte não tiveram registro de precipitação.

Outra área de BH com registro significativo foi o Barreiro, com 3,6 mm de chuva no mesmo período. A região de Venda Nova teve 2,4 mm e a região Oeste, 2,2 mm. As regiões Leste e Noroeste apresentaram volume menor, com 0,6 mm, e 0,8mm na Pampulha. Ainda de acordo com o órgão, a média climatológica esperada para setembro é de 55,5 mm de chuva.

Alerta na capital

Até às 8h desta terça-feira (28), em toda a cidade, devem ocorrer chuvas isoladas na capital.

De acordo com a Defesa Civil, existe a possibilidade de raios e rajadas de vento de 45 km/h no mesmo período. Durante a chuva, a Defesa Civil faz algumas recomendações aos belo-horizontinos:

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores

Atenção especial para áreas de encostas e morros

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199)

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil

1655 - Possibilidade de chuva (até 20 mm) com rajadas de vento em torno de 45 km/h até 8h de terça-feira (28).

