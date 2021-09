O andamento da vacinação contra a Covid-19 em Belo Horizonte reduziu o número de internações em faixas etárias com esquema vacinal completo, principalmente no público acima de 60 anos. As informações são de um levantamento feito pela prefeitura da capital.

De acordo com a PBH, a faixa etária acima dos 80 anos tinha 112 internações por suspeita do novo coronavírus em janeiro deste ano. Os dados de setembro indicam 35 pessoas internadas, ou seja, uma redução de 68%.

Na faixa entre 70 e 79 anos, eram 156 internados em janeiro e, neste mês, 42, o que representa uma queda de 73%. Já entre 60 a 69 anos, usando o mesmo período comparativo, eram 179 no início do ano e agora a PBH registra 42. Nesse caso, a redução é de 76,5%.

Para o Secretário de Saúde de BH, Jackson Machado Pinto, os números positivos são um reflexo da eficácia da vacina e da importância do cumprimento de todo o esquema vacinal. "No caso dos idosos, já iniciamos a aplicação da dose de reforço e nossa expectativa é que com o avanço desta vacinação ocorra uma redução ainda maior no número de internados”, explica o chefe da pasta.

Segundo a PBH, a tendência de queda na ocupação dos leitos de UTI e enfermaria, além dos indicadores no nível verde, fazem com que o espaço nas unidades de saúde sejam remanejados para outras doenças.

Vacinação na capital

A capital já aplicou mais de 3 milhões de doses do imunizante contra a Covid-19, segundo boletim epidemiológico da prefeitura. Quase 2 milhões de moradores receberam a primeira dose da vacina, dos quais 1,2 milhão também receberam a segunda aplicação.

A vacina da Janseen, administrada em dose única, foi aplicada em 59.262 pessoas em BH. Outras 26.823 receberam uma terceira dose do imunizante, também conhecida como dose de reforço.

A cidade atingiu a marca de 51,8% da população residente ou que trabalha no município completamente vacinada, ou seja, com duas doses da vacina ou dose única. Com a primeira dose ou dose única, o índice chega a 82,5%, conforme a PBH.

Cronograma

Nesta semana, começa a vacinação de adolescentes com 17 anos e sem comorbidades na capital. Além deles, ainda vão receber a segunda dose e dose de reforço o público convocado pela Secretaria Municipal de Sáude. O calendário completo está disponível neste link.

