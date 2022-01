Moradores de Rio Piracicaba, na região Central de Minas, estão ilhados neste domingo (9) após o transbordamento do rio que dá nome à cidade. A prefeitura recomendou atenção redobrada na entrada do município, pela MG-123, onde apenas uma via está sendo utilizada entre o Hélio do Gás e o Posto de Saúde.

Ainda não foram confirmadas vítimas pelos estragos da chuva. A Defesa Civil da cidade pede aos cidadãos que não saiam de suas casas sem necessidade, para não comprometer o trabalho de resgate de moradores ilhados.

Nesta segunda-feira (10), estava agendada mais uma parte da campanha de vacinação contra a Covid-19 na cidade. O Executivo anunciou o cancelamento da ação devido às chuvas intensas.

