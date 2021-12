O muro de uma casa desabou em decorrência das chuvas no começo da manhã desta segunda-feira (6), no bairro Dom Silvério, região Nordeste de Belo Horizonte. A Defesa Civil foi acionada e interditou parte da estrutura e a rua.

O dono do imóvel contou que ouviu o barulho pouco depois das 4h, quando viu que parte da estrutura estava no chão. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Casa desabou

Uma casa desabou parcialmente na avenida Baronesa de Santa Luzia, na Vila Biquinhas, região Norte de Belo Horizonte, durante temporal nesta manhã.

Agentes da Defesa Civil foram deslocados ao local para avaliar a estrutura do restante da residência e de outras ao redor. Uma moradora explica que o imóvel já estava comprometido. "O barracão tinha sido interditado há mais de um mês, nós estávamos preparando para retirar os móveis, mas quando foi hoje cedo, a casa não aguentou e caiu", explicou a faxineira Aparecida Silva, de 57 anos.

Aparecida conta que mora no local há mais de 20 anos e lembra e sempre há problemas relacionados com a chuva. "Precisa tirar os entulhos no córrego, se não vai alagar todas as casas. Época de eleição, inclusive, vem muita gente aqui, mas depois já não tem mais nada. Aqui vira um esgoto a céu aberto", lamenta.

