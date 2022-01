Minas Gerais iniciou 2022 como terminou 2021: debaixo de chuva. Nesta segunda-feira (3), 749 das 853 cidades do Estado estiveram sob alerta de chuvas intensas e, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a situação não deve mudar. Todas as regiões mineiras têm previsão de chuvas para toda a semana.

Até a próxima segunda (10), a expectativa é de precipitações intensas em todo o Estado, com destaque para a região Central, cujo acumulado de chuvas pode chegar a 200 mm.

A Defesa Civil de Belo Horizonte, que está na região de maior previsão pluviométrica, está sob alerta de risco geológico até este sábado (8). Nos três primeiros dias de 2022, algumas áreas da capital mineira registraram mais de 30% do acumulado de chuvas esperado para todo o janeiro.

De acordo com o meteorologista Ruibran dos Reis, do MGTempo, desde o dia 30 de dezembro até as 19h desta segunda (3), choveu em mais de 60% do esperado em BH. Foram apenas 45 horas de tempo seco das 115 que compreendem o período analisado.

Em Minas, na região Norte e no Vale do Jequitinhonha, municípios contabilizam os estragos causados pelos temporais de dezembro e devem seguir lidando com tempestades. Até o dia 10 de janeiro, essa parte do Estado está sob alerta de chuvas intensas, segundo o Inmet.

