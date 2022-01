ATUALIZAÇÃO - Informação da Defesa Civil sobre desbloqueio de vias

Chove forte em Belo Horizonte em diversas regiões na tarde deste sábado (8). Segundo a Defesa Civil, a av. Tereza Cristina, na região Oeste da capital, precisou ser interditada devido ao transbordamento dos córregos Ferrugem e Ribeirão Arrudas. Já na região do Barreiro, houve transbordamento do córrego Jatobá, alagando as avenidas do Canal e Senador Levindo Coelho.

Entre este sábado e próxima quarta (12), há previsão de chuvas intensas, que podem ocorrer a qualquer hora do dia e vir acompanhadas de raios e rajadas de vento em BH. O volume pluviométrico no período poderá superar 200 mm, correspondendo cerca de 60% da média histórica de todo o mês de janeiro (329,1 mm) em apenas cinco dias.

De acordo com a Defesa Civil, por volta das 15h deste sábado, todas as vias citadas já haviam sido liberadas.

Cuidados

Quando chove na capital, diversos regiões da cidade ficam intransitáveis por conta de transbordamentos. Para manter a população em alerta e minimizar os efeitos da água, a PBH mapeou os principais pontos de alagamento da capital. Os locais, que são divididos em nove regionais, devem ser evitados durante os temporais.

A região com mais lugares de risco é Venda Nova, com 10 locais de perigo. No Barreiro, os moradores devem fugir de outros nove trechos. Ao todo, BH possui, pelo menos, 60 áreas de alagamento. Veja, abaixo, onde estão localizadas por regional.

Venda Nova

Av. Vilarinho

Córrego da avenida Liege

Córrego Lareira

Rua Camões

Rua Olavo Bilac

Córrego Floresta

Córrego Capão

Córrego da av. Virgílio M. Franco

Córrego do bairro Céu Azul

Rua Dr. Álvaro Camargos

Pampulha

Córrego Ressaca

Córrego Olhos D’Água

Córrego Braúnas

Av. Sebastião de Brito c/ av. Cristiano Machado

Av. Heráclito Mourão de Miranda c/ av. Clóvis Salgado

Barreiro

Av. Tereza Cristina

Av. do Canal

Córrego Olaria

Córrego do Túnel

Córrego do Jatobá

Córrego Bonsucesso

Córrego do Barreiro

Cardoso (córrego Cafezal)

Av. Olinto Meireles

Leste

Córrego Santa Inês e Itaituba

Córrego da Mata

Rua Maria Carmem Valadares

Córrego São Geraldo

Rua Pitangui c/ av. Silviano Brandão

Nordeste

Av. Bernardo Vasconcelos (até o cruzamento com a av. Cristiano Machado)

Rua Santa Úrsula

Ribeiro de Abreu

Rua dos Limões

Córrego Gordura

Córrego da av. Sanitária

Oeste

Av. Tereza Cristina c/ av. Platina (limite de BH - Contagem)

Cercadinho

Av. Governador Benedito Valadares

Rua Ituiutaba

Av. Francisco Sá c/ rua Erê

Rua Coruripe

Córrego Ponte Queimada

Av. Silva Lobo c/ av. Barão Homem de Melo

Noroeste

Rua Tocantins

Av. Amintas Jacques

Rua Garibaldi (córrego Engenho Nogueira)

Rua das Violas (córrego das Taiobas)

Rua Maria José de Jesus

Norte

Rua Osmar Costa

Córrego Embiras

Ribeirão Isidoro

Fazenda Velha

Novo Aarão Reis

Rua Antônio Ribeiro de Abreu (até a ponte da MG-020)

Centro-Sul

Av. Prudente de Morais c/ rua Joaquim Murtinho

Praça Marília de Dirceu

Rua Bárbara Heliodora

Rua Monte Alegre

Rua Edgar Coelho

Rua Mato Grosso c/ rua Tamoios (Centro)

