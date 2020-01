As chuvas deste mês já superam a média histórica de janeiro em Belo Horizonte, que é de 329,1 milímetros (mm). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), só até esse domingo (19), o acumulado foi de 492,1 mm, chegando perto do ano de maior registro de precipitações deste período, em 2004. No primeiro mês daquele ano, o acumulado foi de 502,9 mm e, até o final desta semana, este índice deve ser superado.

A previsão é do meteorologista Cleber Souza. "Não chove assim em janeiro desde 2004", reforça o especialista. Ao longo da semana, mais temporais devem ocorrer, pelo menos até quarta-feira (22). Isso se deve à chamada Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), uma faixa de nebulosidade que ocorre somente no verão e já começa a se formar sobre o Estado.

Desta forma, a previsão é de muitas chuvas em Minas, principalmente nas regiões Norte e Leste. A ZCAS tem duração de cerca de cinco dias e é responsável pelas tempestades da estação.

Com a constância da nebulosidade, as temperaturas também caem na capital. A mínima registrada nesta segunda-feira (20) foi 18°C e, a máxima prevista, é de 26°C.

