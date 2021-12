Chuvas fortes causaram alagamentos e fechamento de vias em Belo Horizonte na tarde desta quarta-feira (15). A Defesa Civil da capital mantém o indicativo de precipitações em toda a cidade, com alerta de risco geológico válido até domingo (19).

Na Região Nordeste, foi emitido alerta de risco de transbordamento. A Defesa Civil pede aos motoristas que não trafeguem em avenidas consideradas de risco.

Há registros de alagamento na avenida Cristiano Machado no sentido Centro, altura do bairro São Gabriel. O trânsito chegou a ser bloqueado no local e foi desbloqueado por volta das 15h40. A avenida Risoleta Neves, no mesmo bairro, também foi bloqueada.

⚠️ Ponto de Alagamento

15h27 Av. Cristiano Machado, altura da Estação São Gabriel, faixa em direção ao centro. pic.twitter.com/BBXmHPyEfd — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) December 15, 2021

As regiões Noroeste, Nordeste e Centro-Sul registraram chuva considerada extremamente forte, com um volume superior a 5 mm a cada 5 minutos por volta das 14h40. Na regionais Venda Nova, Pampulha e Oeste, a Defesa Civil informou que chuvas fracas, com volume entre 0,1 mm e 1 mm, foram registradas no mesmo intervalo.

Alerta

Em situação de alerta de risco geológico, a Defesa Civil aconselha os moradores da capital a observar sinais de danos estruturais como trincas e rachaduras, água minando do solo, inclinação de postes ou árvores e portas e janelas emperrando. Ao observar esses aspectos, o morador deve se afastar do local.

O período chuvoso causa o encharcamento do solo, o que significa risco de desabamentos e deslizamentos de terra. De acordo com a Defesa Civil, nos 15 primeiros dias de dezembro, todas as regiões de BH já registraram mais de 63% do volume de chuvas esperado para todo o mês.

Veja o acumulado de chuvas por região de BH atualizado às 11h30 desta quarta (15):

Barreiro: 228,2 (63,6%)

Centro Sul: 259,2 (72,2%)

Leste: 233,6 (65,1%)

Nordeste: 277,8 (77,4%)

Noroeste: 255,2 (71,1%)

Norte: 244,2 (68%)

Oeste: 280,6 (78,2%)

Pampulha: 252,8 (70,4%)

Venda Nova: 262 (73%)

