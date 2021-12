Mais uma reunião para tratar do reajuste na tarifa de ônibus em Belo Horizonte terminou sem acordo. Na manhã desta quarta-feira (15), o prefeito Alexandre Kalil (PSD) se encontrou novamente com o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo de Belo Horizonte (Setra-BH), Raul Leite. Na semana passada, Kalil já havia se reunido com o Setra e afirmado que não haveria aumento de tarifa neste fim de ano.

Agora, a definição sobre possíveis novas medidas só deve ser tomada nesta quinta-feira (16). "Amanhã, provavelmente teremos a última reunião. Nós queremos de fato aliviar a gratuidade, mas hoje o Setra não consegue congelar as tarifas, e a prefeitura não vê como assumir a gratuidade sem isso. É uma questão de matemática para fecharmos essa conta", explicou Kalil.

Segundo o prefeito, a gratuidade não pode influenciar no preço da passagem, mas não faz sentido assumir uma despesa que não dê benefícios ao usuário. "A prefeitura vê uma solução em que a ajuda com o transporte chegue diretamente ao bolso do consumidor, e se não chegar, é difícil ver solução para tamanho transtorno e problema", finalizou o prefeito.

Para o presidente do Setra, a incidência de custos externos também foi de grande influência no impasse. "Nós não pensamos em resolver o problema de uma vez, mas dar oxigênio para que o sistema possa modernizar o contrato ano que vem. Tivemos alta no diesel, o IPCA e IGPM também altíssimos. Os custos elevados e a inflação do serviço são o grande problema", afirmou

"O contrato inteiro não será resolvido em 24 horas. O objetivo aqui é deixar o sistema de transporte em operação para a população. E nesse sentido, vamos continuar na mesa para melhorar o contrato para 2022", explica Leite.

Uma nova reunião entre a PBH e o Setra-BH está agendada para às 16h desta quinta-feira. Segundo Kalil, a próxima reunião vai apresentar maiores detalhes e até mesmo números que dêem base a uma potencial decisão.

Leia mais:

Kalil volta a se reunir com empresários do transporte coletivo nesta quarta

Kalil volta a discutir valor da tarifa em reunião com empresários e falou do custeio da gratuidade

CMBH derruba veto de Kalil a projeto que torna templos religiosos em serviços essenciais da capital