Belo Horizonte vem enfrentando fortes chuvas desde o início do ano. No entanto, a expectativa da meteorologia é de redução do volume das precipitações nesta semana.

Até aqui, nos dez primeiros dias de 2021, já choveu mais do que o esperado para todo o mês de janeiro na região Centro-Sul da capital. Outras seis regiões da cidade superaram 60% do acumulado estimado.

De acordo com a Defesa Civil, a média climatológica para janeiro é de 329,1 mm. Na Centro-Sul, já choveu 339,2 mm; 103,1% da média. Os números superam o mesmo período do ano passado, no qual foi registrado acumulado de 293,6 mm no dia 10.

“Isso não significa que o mês de janeiro deste ano será pior do que o do ano de 2020. Para a próxima semana, a expectativa é de que as chuvas sejam inferiores às dessa que passou. As pancadas não serão tão significativas”, considerou o diretor de Meteorologia e Alerta de Risco da Defesa Civil de Belo Horizonte, Dayan Diniz de Carvalho.

Em todo o janeiro de 2020, a região registrou 957,2 mm no acumulado, 291%. Na época, fortes temporais atingiram a capital, sendo o mais marcante no dia 28, com registros de alagamentos atípicos nos bairros de Lourdes, São Bento, Centro e Belvedere. Em apenas três horas, foram 175,6 milímetros de chuva.

Atualmente, apenas as regiões Norte e Barreiro atingiram menos de 50% da média estimada. “Em janeiro, esperamos mais de 15 dias de chuva no mês. Então, pancadas de chuva são comuns. O que temos que observar são as consequências que podemos ter na cidade. Mas a previsão é de que chova menos nos próximos dias”, avaliou Dayan.

Confira o acumulado de chuvas (mm) em janeiro, até 7h do dia 10:

Barreiro - 153,4 (46,6%)

Centro-Sul - 339,2 (103,1%)

Leste - 214,6 (65,2%)

Nordeste - 257,2 (78,2%)

Noroeste - 254,2 (77,2%)

Norte - 163,8 (49,8%)

Oeste - 246,4 (74,9%)

Pampulha - 241,4 (73,4%)

Venda Nova - 206,4 (62,7%)

