Rotina nas últimas semanas em BH, mais uma vez um forte temporal assolou a capital na noite desta terça-feira (28). A região Centro-Sul foi a mais castigada, inclusive com registros de alagamentos atípicos, como nos bairros de Lourdes, São Bento, Centro e Belvedere, onde o grande volume de água provocou estragos até mesmo no BH Shopping, com o desabamento do forro de uma parte do teto.

Segundo balanço da Defesa Civil de BH, os estragos incomuns podem ser explicados também pela quantidade atípica de água. A região Centro-Sul de BH registrou, em apenas três horas, impressionantes 175,6 milímetros de chuva. Caso os números sejam confirmados, a quantidade de água é superior, inclusive, a de sexta-feira, o maior volume da história de BH, quando choveu, em 24 horas, 171 milímetros na capital.

Outra região bastante castigada foi a do Barreiro, com 132,8 milímetros; seguida pela Oeste, com 101,6 milímetros, onde, inclusive, mais uma vez, houve registro de carros sendo arrastados no Buritis.

Confira o volume de água por regiões registrado entre 19h e 22h10 desta terça:

Centro-Sul: 175,6 mm

Barreiro: 132,8 mm

Oeste: 101,6 mm

Leste: 56 mm

Noroeste: 41,2 mm

Nordeste: 18,2 mm

Pampulha: 10,6 mm

Norte: 4,2 mm

Venda Nova: 0.2 mm



