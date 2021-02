Após dias de muita chuva, que transformaram a avenida Tereza Cristina em um "mar de lama", e com alerta para desabamentos válido até quarta-feira (24), Belo Horizonte deve continuar com mais precipitações ao longo dos próximos dias.

Para este domingo (21), a Defesa Civil de BH prevê céu entre nublado e encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas em pontos específicos da cidade. Na madrugada, a temperatura mínima chegou a 18°C e, no período da tarde, a máxima estimada é de 28°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 50% no período vespertino.

Nos próximos dias, conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o clima deve se manter parecido, com céu encoberto e pancadas de chuva isoladas. A máxima não deve ultrapassar 28°C, como previsto para quarta-feira. Veja:

Segunda-feira (22):

Mínima: 18°C

Máxima: 27°C

Encoberto com chuva isolada durante o dia e chuvisco à noite

Terça-feira (23):

Mínima: 18°C

Máxima: 27°C

Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

Quarta-feira (24):

Mínima: 18°C

Máxima: 28°C

Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas

Quinta-feira (25):

Mínima: 18°C

Máxima: 26°C

Encoberto com chuvisco

Risco geológico

Com previsão de mais chuva na capital nos próximos dias, a Defesa Civil emitiu alerta de risco geológico para a cidade válido até a próxima quarta-feira (24). O órgão recomenda atenção ao grau de encharcamento do solo, o que pode causar deslizamentos, afundamentos e desabamentos em construções.

O mês de fevereiro tem registrado chuvas fortes em Belo Horizonte e causado estragos na capital. Entre eles, está a formação de buracos e de lama na Tereza Cristina, uma das principais avenidas da cidade.

Leia mais:

Mãe de Ronaldinho Gaúcho morre aos 71 anos após complicações da Covid-19

Twitter: usuários reclamam de celulares atrasados mesmo sem horário de verão

Filmes baseados em livros de Stephen King vão muito além dos sustos