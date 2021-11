A Fundação Ezequiel Dias (Funed) anunciou, nesta quarta-feira (3), o lançamento de programa que vai monitorar como a Covid-19 está se comportando em pessoas assintomáticas, ou seja, contaminadas pelo vírus mas não que apresentam nenhum sintoma. A ação coordenada pela Fundação será realizada em quatro municípios: Belo Horizonte e Contagem, na região metropolitana; e Pirapora e Montes Claros, no Norte do Estado.

De acordo com a Funed, o programa foi desenvolvido a partir da necessidade de se entender como o vírus está circulando, agora que mais da metade da população já está vacinada com as duas doses do imunizante contra a doença. Para o chefe do Serviço de Virologia e Riquetsioses da fundação, Felipe Iani, neste momento é preciso entender a incidência de circulação do vírus. “Investigar quais linhagens do vírus estão circulando de acordo com o perfil da população pode nos ajudar a tomar decisões em saúde pública mais estratégicas agora e no futuro”, avalia.

Ao todo, a ação de vigilância ativa deve coletar 10 mil amostras no Estado. Durante o processo, a expectativa é detectar o novo Coronavírus em, pelo menos, 5% dos voluntários.

O projeto é uma parceria da Funed com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas (SES-MG), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Como participar

Para ser voluntário da ação basta ir até um ponto de coleta em um dos municípios participantes e responder um questionário. A pessoa deve informar idade, presença de alguma comorbidade, se já teve diagnóstico para a Covid-19, se está vacinado, qual a vacina e a data da imunização.

