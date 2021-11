O estado de Minas vai receber, nesta quarta-feira (03), mais 725.400 doses da Pfizer contra a Covid-19. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, os imunizantes chegarão no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, em três voos, no começo desta noite.



Segundo a SES/MG, a remessa faz parte do 64º lote de vacinas contra a covid-19 enviado pelo Ministério da Saúde para o estado mineiro.

Os imunizantes da Pfizer serão destinados a aplicação de dose de reforço para idosos e primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos.

Vacinômetro

Segundo o boletim da SES/MG desta quarta, o Ministério da Saúde já entregou 34,7 milhões de doses para os mineiros. Desse quantitativo, 32,4 milhões foram disponibilizadas às prefeituras dos 853 municípios.



De acordo com o Vacinômetro da Secretaria, 15,9 milhões de pessoas receberam a primeira dose; 11,1 milhões foram imunizadas com a segunda dose; 491 mil receberam a dose única e 940 mil tomaram a dose de reforço.

