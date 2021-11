O Hospital da Baleia prorroga até 31 de dezembro o prazo para realização das mil mamografias gratuitas disponibilizadas durante o mês de outubro, dedicado à conscientização ao câncer de mama. Porém, apenas 20% dessas vagas foram preenchidas.

De acordo com Cynthia Lloyd, superintendente técnica da unidade hospitalar, apenas 20% dessas vagas foram preenchidas, e o baixo índice de realização dos exames preventivos seria por conta da Covid-19.

"Assim como no ano passado, percebemos que este ano as mulheres procuraram menos pelo exame. Isso está muito relacionado à pandemia. As pessoas têm medo de procurar as unidades de saúde com receio de contaminação. No entanto, é importante reforçar que todos os protocolos de segurança contra a Covid continuam sendo seguidos e que a mamografia é o principal e mais importante exame para o rastreamento do câncer de mama. Quando a doença é diagnosticada no início, maior a chance de cura e menos invasivo e doloroso o tratamento", pontua.

Para realizar o exame durante a campanha, é necessário:

Obter o pedido médico

Apresentar cartão do Sistema Único de Saúde (SUS)

Ter entre 50 e 69 anos

Morar em Belo Horizonte

Não ter realizado mamografia nos últimos 12 meses

O agendamento do exame pode ser realizado nos postos de saúde ou pelo Serviço de Imagens do Hospital da Baleia: (31) 3489-1650/1669, WhatsApp (31) 99346-0349. O serviço funciona das 7h às 18h, de segunda a sexta-feira.

(*) Estagiária sob supervisão do editor-adjunto Gledson Leão



