Baldim, Jaboticatubas e Santana do Riacho se uniram na luta contra a Covid-19. A partir do próximo fim e semana, as três cidades vão montar barreiras sanitárias conjuntas para monitorar a entrada de saída dos moradores e visitantes.

A intenção, conforme as prefeituras, é conter a transmissão do novo coronavírus. Conforme balanço divulgado neste sábado (4), Santana do Riacho não tem nenhum registro da doença. Baldim tem apenas três casos confirmados e Jaboticatubas 150, com três mortes.

Em nota, os municípios informaram que brigadistas e policiais militares farão o controle nas entradas e saídas das localidades. Todos os motoristas e passageiros terão a temperatura medidas.

"A expectativa dos Secretários Municipais de Saúde é que esta medida fortaleça as ações que cada administração tem desenvolvido e potencialize a prevenção e redução da curva de casos de toda a região", divulgaram.

