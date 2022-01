Ficou mais caro solicitar a segunda via da carteira de identidade em Minas. Nessa quarta-feira (5), a Polícia Civil (PC) do Estado informou que o novo valor para emissão do documento passou de R$ 78,88, em 2021, para R$ 95,41, este ano, o que representa um reajuste de R$ 16,53 ou 21%. O aumento equivale ao dobro da inflação medida pelo IBGE no ano passado, que foi de 10,74%.

Segundo a PC, a alta se deve ao novo valor da Ufemg (Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais) de 2022, que é o fator usado na correção dos impostos.

A Polícia lembra que a primeira via da identidade continua gratuita e que a taxa não é cobrada em casos de furto ou roubo.Nesse caso, a solicitação deve ser feita no prazo máximo de 30 dias da data do incidente e o interessado precisa apresentar o boletim de ocorrência.

O cidadão de baixa renda também tem direito à isenção, desde que apresente os comprovantes do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) ou do CadÚnico – a medida vale para todos da família.

