Cansada de ser molestada, uma menina de 7 anos relatou à polícia que não aguenta mais ficar perto do padrasto, de 40. O homem, encaminhado nesta quinta-feira (28) para o sistema prisional, é suspeito de uma série de abusos contra a criança, que eram acobertados pela mãe. A mulher também está sendo investigada pela Polícia Civil em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

O homem foi preso nessa quarta (27) após familiares da garota flagrarem ele passando as mãos, por dentro da calça dela, nas partes íntimas. Uma testemunha chamou a polícia. Questionada, a menina confirmou aos militares que isto tinha acontecido e que não era a primeira vez que ela sofria com isso.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito e a vítima foram levados, junto com a mãe da menina, para uma delegacia, onde a criança disse que várias vezes acordava com o padrasto na cama dela. No relato, a garota disse que ele fazia sexo oral nela e sempre passava as mãos sobre os seios dela. Trêmula, teria pedido para não ficar mais perto dele.

Caso está sendo investigado pelo Departamento Especializado em Proteção à Criança e ao Adolescente Caso está sendo investigado pelo Departamento Especializado em Proteção à Criança e ao Adolescente

Mãe

Familiares da garota contaram à polícia que a mãe dela sabia dos crimes que o padrasto cometia, mas tinha medo de denunciá-lo por ele ser um homem violento. Uma prova que está sendo usada pela Polícia Civil são conversas dela com o homem pelo WhatsApp, na qual o companheiro é questionado por supostos abusos.

O homem tem passagens por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas e, como foi preso em flagrante, permanecerá detido. O Conselho Tutelar da cidade acompanha o caso e informou que a guarda da menina, por enquanto, ficará com a família materna.

Leia Mais:

Câmeras de segurança flagram homem suspeito de estuprar afilhada de 9 anos em elevador de shopping

Mais de 2 mil crianças foram abusadas este ano em Minas; veja como buscar ajuda psicológica gratuita

É possível evitar crimes sexuais contra crianças? Saiba como identificar e orientar seus filhos