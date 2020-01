A Prefeitura de Belo Horizonte foi notificada na tarde desta quinta-feira (2) sobre a decisão judicial que obriga o aumento da tarifa do transporte coletivo na capital mineira. Agora, a administração municipal estuda uma forma de recorrer na Justiça para manter os valores nos preços atuais.

Na última sexta-feira (27), o juiz plantonista Rogério Santos Araújo Abreu, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), determinou que a PBH concedesse o aumento de R$ 4,50 para R$ 4,75, mesmo contra a vontade do prefeito Alexandre Kalil (PSD). O magistrado considerou que o contrato com as empresas de transporte coletivo, que prevê reajustes anuais, seria descumprido caso a alteração no valor não ocorresse.

Mesmo assim, os usuários continuam pagando as passagens no valor antigo, já que o Executivo municipal aguardava ser notificado judicialmente, o que ocorreu nesta quinta. A prefeitura "irá, por meio da Procuradoria-Geral do Município, analisar o teor da decisão judicial, para definir o recurso que irá interpor”, informou, por meio de nota, a assessoria de imprensa da PBH.

Mesmo com a novidade, os preços não devem mudar, pelo menos por enquanto. É que a prefeitura possui um prazo de 15 dias para recorrer e, até lá, não fará alteração nos valores cobrados em nenhuma das linhas.

"Até a expiração deste (prazo) o valor da tarifa não deve ser modificado unilateralmente pela empresa que obteve a liminar, pois não há fixação de índice de reajuste determinado na decisão", diz a nota enviada pela assessoria de imprensa. Segundo o TJMG, a liminar apenas obriga o reajuste, não dizendo de quanto ele deve ser.

A reportagem do Hoje em Dia procurou o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (Setra-BH) e aguarda posicionamento.

Cobradores

A novela sobre o aumento ou não da tarifa dos ônibus da capital se arrasta pelo menos desde o último dia 19. Naquela data, o prefeito da cidade anunciou, após uma reunião com o sindicato das empresas de transporte, que vetaria o novo valor. O principal motivo era o descumprimento da obrigatoriedade da presença de cobradores nas linhas, o que Kalil classificou à época como quebra de contrato.

“Houve sim quebras de contrato dos dois lados, mas isso não é Atlético e Cruzeiro, não é guerra. Mas o povo sofreu, reclamou, gritou. E enquanto eu for prefeito dessa cidade, o povo tem voz”, disse Kalil após o anúncio do veto. Segundo o município, só até novembro deste ano foram 14.980 multas aplicadas pela ausência do trocador. Cada multa tem o valor de R$ 688,51, totalizando R$ 10 milhões.

Não foi a primeira vez que o prefeito barrou o reajuste. Em 2017, ele também segurou a mudança, na época alegando faltar transparência e pedindo auditorias nas contas do transporte coletivo. Em 2018, com auditoria em mãos, acabou autorizando que a passagem subisse 11%, passando de R$ 4,05 para R$ 4,50.

