O temporal que caiu sobre Belo Horizonte no início da tarde desta quinta-feira (6) fez com que a Defesa Civil dobrasse o alerta de chuva previsto para cair na cidade até às 8h desta sexta-feira. Antes de 50 milímetros (mm), o novo comunicado chama a atenção para a possibilidade de que a capital tenham precipitações entre 80 mm e 100 mm entre esta noite e a próxima manhã.

Na tarde desta quinta-feira, a chuva que caiu fez com que oito pontos da cidade fossem interditados, principalmente na região Oeste. Às 16h30, porém, seis já haviam sido liberadas, segundo a BHTrans. Houve pequenos transbordamentos nas regionais Venda Nova, Oeste e Barreiro e uma árvore caiu na avenida Pedro I, bloqueando parte da estação Montese do Move.

A única avenida que continua fechada é a Mário Werneck, próximo à avenida Barão Homem de Melo, no bairro Estoril, na região Oeste da Cidade. Nessa quarta-feira (5), a via havia sido liberada após limpeza na rotatória das duas avenidas em trabalho de limpeza de terra que escorreu do talude na lateral da pista sentido BH Shopping, mas teve de ser novamente fechada em função do deslizamento hoje, para evitar novos acidentes.

A previsão do tempo para esta quinta-feira, feita pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já era de chuvas fortes em Belo Horizonte e Região Metropolitana, com o acumulado chegando aos 100 mm. O volume era esperado em 24 horas, conforme Lizandro Gemiack, coordenador do instituto.

No início da tarde, a Defesa Civil de BH reforçou o alerta do Inmet de chuvas intensas. Eram esperados de 30 a 50 mm na quinta, que poderiam ser acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 60 km/h. As precipitações mais fortes cairiam até 14h, nas estimativas do órgão.

Contudo, o grande volume de água nesta tarde fez dobrar o alerta. A Defesa Civil ainda não informou quanto choveu desde o meio dia nas regionais da cidade. Todavia, em todas foram registradas temporais.