Após três dias, o carro que caiu em um buraco aberto em uma obra da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) na última sexta-feira (15), após ser arrastado pela chuva, no bairro Santa Mônica, na região de Venda Nova, será retirado da cratera pela administração pública. Nesta segunda-feira (18), a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smobi) informou que, apesar de entender que o dono do veículo seria o responsável pela retirada, vai remover o automóvel.

Desde o acidente, o autônomo Nacipe Gomes Calixto, de 35 anos, tentava uma forma de tirar o Classic 2012 do buraco. Ele relata que durante o temporal da última sexta foi pego de surpresa quando viu o veículo dentro do buraco. Ele havia estacionado na rua, a uma distância da obra que ele considerava segura.

'Eu não estava dirigindo, ou deixei o carro sem o freio de mão. O que aconteceu foi que, com a chuva, o carro foi arrastado para dentro do buraco", afirmou Calixto.

Calixto estava em casa no momento da queda. Segundo o autônomo, vizinhos o informaram que o veículo estava sendo arrastado pela chuva."Acho que com o peso da frente dele, o vão acabou abrindo mais e cedendo, ele ficou com a frente toda dentro do buraco", contou.

A Smobi informou que a vala já havia sido aterrada, mas que a enchente da última sexta levou a proteção de terra, além de causar a queda do carro. Para evitar acidentes, além de sinalização, o órgão disse que "a via estava com trânsito interditado e com material colocado formando uma 'leira', barreira de terra, para desviar a chuva", diz nota enviada pela Smobi.

As obras no local começaram há cerca de quatro semanas e estão sendo feitas como medidas de contenção de cheias na avenida Vilarinho, na mesma região, e na própria rua Rui Barbosa.

