Dos 853 municípios mineiros, 277 não registraram mortes por complicações da Covid-19 por mais de um mês. O avanço da vacinação é a principal responsável por este cenário de interrupção da mortalidade no Estado. Autoridades de saúde alertam, porém, que não é momento para descuido, principalmente com a circulação da variante Delta em territórios vizinhos.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) informou que 32,5% das cidades mineiras – como Rio Acima e Taquaraçu de Minas, na Grande BH – não confirmaram vítimas de 1º de julho a 4 de agosto – 34 dias. Quando o recorte é menor, de apenas uma semana, os números são ainda melhores: 639 municípios sem óbitos – 75% de Minas.

Para o médico José Geraldo Leite, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), isso é reflexo da vacinação, principalmente do público prioritário. Assim, muitas hospitalizações foram evitadas. “Embora nossa cobertura em duas doses seja baixa, ela é alta nos grupos que têm mais risco de morte – maiores de 60, pessoas com comorbidades e profissionais de saúde”.

Ao todo, conforme o Painel Vacinômetro, da SES-MG, 10,5 milhões de mineiros foram protegidos. Desses, cerca de 4 milhões tomaram o reforço e 460 mil o produto da Janssen, administrado em dose única.

O especialista alerta, porém, que a população precisa continuar com as medidas sanitárias, já que a mutação indiana do vírus circula em São Paulo e no Rio. “Doenças de transmissão respiratórias não ficam restritas a regiões geográficas. Elas vão se espalhar, não há dúvida disso”, afirmou.