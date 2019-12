A água que invadiu a BR-040 na altura da cidade de Congonhas, região Central de Minas, no domingo (22), não veio exatamente do transbordamento da barragem do Josino, como foi apontado anteriormente. Segundo a Defesa Civil de Minas Gerais, após vistoria da Agência Nacional de Mineração (ANM), foi constatado que a estrutura liberou água por um sistema interno de escoamento e o volume se juntou ao que passava pela rodovia.

O tenete-coronel Flávio Godinho, coordenador da Defesa Civil Estadual, explicou que há um sistema subterrâneo na BR-040, construído há muitos anos, justamente para escoar o excesso de água da chuva, mas que ele não estava preparado para a quantidade que veio com o temporal. Segundo a Prefeitura de Congonhas, choveu cerca de 120 milímetros em uma hora.

O temporal também atingiu o sistema de abastecimento do bairro Pires, onde o fornecimento foi interrompido por causa da contaminação pelos sedimentos vindos da barragem. Uma reunião foi marcada pela prefeitura com a Copasa e empresas e moradores da região para apresentar soluções definitivas para o problema, que é recorrente no período chuvoso.

Barragem

A primeira suspeita sobre a água que invadiu a rodovia foi que ela teria vindo de um transbordamento da barragem. Por isso, técnicos da Agência Nacional de Mineração (ANM) estiveram no local para avaliar a estrutura. Não foram encontradas irregularidades ou riscos de rompimento da barragem, que tem capacidade para 16,6 mil metros cúbicos, 9 metros de altura e está classificada dentro da Política Nacional de Segurança de Barragens com categoria de risco baixo e dano potencial associado médio.

A estrutura pertence à Ferro + Mineração, que não foi encontrada pela reportagem. Segundo a Defesa Civil, os documentos de segurança de barragens da mineradora estão regulares.

Boato

O incidente na barragem chegou a circular entre a população como se fosse um rompimento, mas a Secretaria de Meio Ambiente da cidade esclareceu que a mineradora não tem barragem de rejeitos porque os empilha a seco. Segundo o órgão, a drenagem de água da BR-040 foi direcionada para o interior do dique, que eliminou o excesso.

"A Secretaria de Meio Ambiente esclarece ainda que os eventos mencionados não têm nenhuma relação com a empresa Ferrous, citada em alguns áudios, e mantém um monitoramento constante quanto à segurança das estruturas localizadas no município, diretamente junto das empresas de mineração e da Agência Nacional de Mineração-ANM, que inclusive já esteve no local hoje e reportou a segurança da estrutura", informou a prefeitura em nota.