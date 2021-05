Um bebê de apenas dois meses morreu, na madrugada deste domingo, após um acidente com um caminhão no bairro João Pinheiro, região noroeste de Belo Horizonte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista de um caminhão carregado com cimento – que vinha da Bahia – perdeu o controle do veículo, capotou e atingiu uma residência na avenida Vereador Cícero Idelfonso, também conhecida como avenida Delta.

Militares dos Bombeiros foram acionados para dar o socorro às três que estavam no caminhão e tiveram que usar ferramentas hidráulicas para retirá-las das ferragens.

Um bebê de dois meses que estava no caminhão morreu com o impacto do acidente. Já o motorista do caminhão e uma mulher, que também estava no veículo, tiveram escoriações e foram levados para o Hospital Pronto-Socorro João XXIII aonde permanecem internados.

