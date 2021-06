Um boi da raça Nelore foi visto fugindo pelo centro de Araxá, no Triângulo Mineiro.

O animal saiu correndo durante o desembarque que estava sendo feito dos animais no parque de exposições da cidade, onde seria realizado um leilão. Durante a fuga, funcionários que o deixaram escapar correram atrás do boi por mais de dois quilometros, na tentativa de capturá-lo. O fato ocorreu na tarde dessa segunda-feira (28).

O Nelore acabou entrando em uma loja de variedades a dois quilômetros do parque. O gerente do estabelecimento contou à reportagem do Hoje em Dia que o animal estava apenas querendo se esconder dos homens que tentavam prendê-lo. “Ele entrou na loja e eu vi que ele estava muito assustado. Sou da roça e conheço quando boi fica assim. Os funcionários que estavam correndo atrás mexeram com ele, e ele saiu correndo”, disse Nivaldo Drummond.

Segundo Nivaldo, o boi não causou nenhum prejuízo no estabelecimento que fica na praça da igreja matriz.

Os bombeiros foram acionado, mas quando chegaram ao local, o Nelore já havia sido capturado pelos responsáveis. Ninguém se feriu.



