Após sobrevoar por 50 minutos cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte devastadas pelas chuvas, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou, nesta quinta-feira, socorro de cerca de R$ 1 bilhão - mais precisamente, R$ 892 milhões - para os três Estados da região Sudeste castigados pelos temporais: Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Presidente Jair Bolsonaro anunciou a liberação de R$ 1 bilhão para os três estados, mas não detalhou o fatiamento dos recursos

"O governo se solidariza com os familiares das vítimas e se coloca ao lado do sofrimento do povo de Minas Gerais", disse o presidente, em pronunciamento à imprensa. Bolsonaro preferiu não conceder entrevista aos jornalistas que o aguardaram por aproximadamente quatro horas no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins.

O presidente também não detalhou qual será a fatia de cada estado. O valor que cada cidade irá receber levará em conta planilhas que serão apresentadas pelos próprios municipios e checadas pelo governo federal.

Os recursos serão liberados por meio de medida provisória, que abre um crédito extraordinário em favor do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

"Estamos trabalhando ombro a ombro para buscar mitigar os problemas ocorridos com essa catástrofe, que aconteceu nos último dias", afirmou Bolsonaro, que retorna a Brasília ainda nesta quinta-feira.

Em Minas, onde 55 mortes foram confirmadas e mais de 53 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas, cerca de 120 prefeituras decretaram situação de emergência.

"Estamos iniciando o segundo momento, que é o momento em que as prefeituras estão levantandonos dados e o Ministerio (do Desenvolvimento Regional) ira analisar perdas e disponobilizar os recursis", disse o givernador de Minas, Romeu Zema, que acompanhou Bolsonaro no sobrevoo às cidades da Grande BH. (Com Agência Brasil)

