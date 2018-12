Recomeçaram na manhã desta terça-feira (18) as buscas pelo taxista Wellington Oliveira Passos, de 37 anos, que desapareceu na madrugada do último sábado (15). O carro que ele dirigia foi encontrado durante a manhã em uma estrada de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Além da Polícia Civil, estão empenhados na busca militares do Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, as buscas se iniciaram no local do desaparecimento e cães estão sendo utilizados na procura pelo desaparecido.

De acordo com a PC, as características da ocorrência apontam para um desaparecimento com motivações criminosas, mas os investigadores continuam considerando outras hipóteses. Segundo as investigações, a última corrida registrada no rastreador do veículo, que pertence à cooperativa Coopertramo, começou às 21h e foi do aeroporto de Confins até o Belvedere. Depois, o taxista teria ido ao bairro Sion, onde permaneceu por um longo período na madrugada. O próximo registro do rastreador aponta uma parada no Conjunto Cristina, no bairro São Benedito em Santa Luzia, região onde o veículo foi encontrado por um caminhoneiro.

Segundo o boletim de ocorrências registrado pela Polícia Militar, o veículo estava na estrada Alto das Maravilhas revirado e tinha o vidro dianteiro do lado do passageiro quebrado. Alguns pertences estavam dentro do carro, incluindo um celular que segundo a PM era da cooperativa, mas esta, por sua vez, afirmou que o aparelho era do motorista desaparecido. Procurada, a Coopertramo informou que foi avisada pela PM sobre o veículo encontrado e forneceu todas as informações necessárias à investigação do paradeiro de Wellington.

A Polícia Civil pede que quem tiver informações sobre o paradeiro de Wellington ligue para o número 0800 2828 197.

