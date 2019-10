Depois de dias marcados por forte calor e até névoa de queimadas na região metropolitana de Belo Horizonte, os moradores da capital respiraram aliviados quando chegou a notícia de que a Primavera traria chuvas para aliviar as altas temperaturas. Só nesta semana, três alertas de chuvas foram emitidos para a cidade. Mas água mesmo, quando caiu, não deu nem para a conversa.

Para se ter uma ideia, a regional Barreiro, a que teve o maior volume de precipitações na cidade, registrou até altima terça-feira (22) apenas 10% de toda a chuva prevista para outubro. Em seis das nove regionais as chuvas não chegaram a 2% do esperado para todo o mês. Na regional Norte, nem uma gota caiu.

Segundo os meteorologistas o erro não está nos alertas ou nas previsões, mas em comportamentos atmosféricos que acabaram mudando o curso das nuvens carregadas. Tanto a Defesa Civil de Belo Horizonte como o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) dizem que o mês de outubro realmente teria chuvas abaixo da média histórica, que é de 104,7 mm para toda a cidade.

Céu claro deu lugar a um tempo nublado, mas chuvas não têm caído em BH

A primeira pancada forte era esperada no último domingo (20). Um dia antes, a Defesa Civil alertou para a formação de nuvens do tipo cumulonimbus. Porém, segundo o meteorologista Claudemir Azevedo, do Inmet, o sistema não teve força suficiente para fazer chover em toda a BH.

"Isso acontece em períodos de transição, como o que estamos agora, indo do seco para o chuvoso. Por isso que precipitou apenas em poucos locais da cidade no fim de semana, a topografia de algumas regiões, como Barreiro, ajuda. Aí chove pouco, as nuvens se espalham e a sensação de tempo abafado continua", afirmou.

Outro fator que influenciou para que caíssem poucas chuvas entre segunda e esta quarta-feira (23) foram os ventos que acompanharam as frentes frias. Segundo a Defesa Civil, o sistema de nuvens que traria chuva para a capital fez cair tempestades no Triângulo e no Campo das Vertentes, mas quando as nuvens finalmente chegaram à Grande BH já estavam com pouco efeito prático.

"A frente fria está atuando em BH neste momento, por isso temos o tempo nublado. Mas, mesmo assim, não estamos tendo chuvas significativas por causa da fraqueza destas frentes, que já agiram em outras regiões continentais", explica Arthur Chaves, da Cemig.

Clique na tabela para ampliar os dados. Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte e Inmet

Sequência

Para o restante do mês, o quadro deve mudar, mas não de forma muito significativa. A tendência, de acordo com os meteorologistas, é que caiam chuvas um pouco mais fortes em Belo Horizonte. No início da noite desta quarta-feira, a Defesa Civil emitiu alerta de pancadas de chuvas em Belo Horizonte, até às 23h.

"Com a frente fria que está estacionada em Belo Horizonte e a formação de uma nova convergência atmosférica, a previsão é que tenhamos pancadas não só nesta quarta, mas também nos próximos dias, pelo menos até o fim de semana", afirmou Azevedo.

Os céus devem ficar, nos próximos dias, com nebulosidade parcial e com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas vão variar entre 16°C e 35°C nos próximos cinco dias, em média.

