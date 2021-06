Uma carreta tombou após a explosão de um cilindro de gás na segunda-feira (30), no bairro Morro Alto, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O motorista de 50 anos sofreu ferimentos leves.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo estava sendo carregado com cimento no pátio de uma empesa às margens da MG-10. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento da explosão; veja o vídeo.

Em nota a empresa responsável pelo veículo disse que a carreta estava com a manutenção e com os laudos técnicos de segurança válidos. "As causas da ocorrência estão sendo investigadas."

LEIA MAIS:

Jovem morre durante operação policial no Aglomerado da Serra, em BH

Menino de 6 anos agredido pelo pai após errar dever de casa tem morte encefálica